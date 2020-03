Rekordmange søker Folkeregisteret om å flytte til hytta

- Fornærmede kom løpende ut med balltremannen like bak

Huseier etter at maskerte menn skal ha brutt seg inn: – Utrivelig

Politiet visste at alt ikke var på stell da de så sjåføren

Leserne har talt - dette er Trondheims sjukeste tatovering Over 7300 stemmer er talt - Oddvar (24) har Trondheims sjukeste tatovering Oddvar (24) har Trondheims sjukeste tatovering: - Det er stort å vinne

– Hele tiden mens jeg er på jobb, er jeg bekymret for hvordan Stein har det hjemme

Smittetiltak: Nå kan du møte som siktet i retten via mobilen

Inviterer du en vilt fremmed Tinder-date hjem for Netflix and chill i disse korona-tider?

Egen hjelpetelefon for sinne i Trondheim

– Hele tiden mens jeg er på jobb, er jeg bekymret for hvordan Stein har det hjemme

Smittetiltak: Nå kan du møte som siktet i retten via mobilen

Inviterer du en vilt fremmed Tinder-date hjem for Netflix and chill i disse korona-tider?

Saken oppdateres.

Folkeregisteret opplyser til NRK at de vanligvis mottar vi rundt tre slike saker om dagen, men at det i perioden fra 14. mars til 21. mars kom 20 til 40 saker per dag.

Søknadene om flytting til fritidsboligen er imidlertid satt på vent hos saksbehandlerne.

– Vi prioriterer de aller mest kritiske oppgavene og flyttemeldinger til fritidsbolig er ikke prioritert som et kritisk område for Skatteetaten i disse dager, sier Elin Imsland, som er avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten.