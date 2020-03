Påfallende mange er tatt for å kjøre for fort her - nå kan det bli endringer

Saken oppdateres.

Ut fra et smittevernfaglig ståsted ser FHI for seg at de sterke virkemidlene vil vare i noen måneder framover, før de gradvis slippes opp, sier områdedirektør for smittevern i FHI, Geir Bukholm, til forskning.no.

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien, sier han.

Men når andelen smittede i befolkningen kommer over et visst nivå, vil noen av tiltakene ikke lenger ha effekt.

– Som karantenetiltakene, eller å teste folk med milde symptomer, sier Bukholm.