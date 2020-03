Politiet visste at alt ikke var på stell da de så sjåføren

Leserne har talt - dette er Trondheims sjukeste tatovering Over 7300 stemmer er talt - Oddvar (24) har Trondheims sjukeste tatovering Oddvar (24) har Trondheims sjukeste tatovering: - Det er stort å vinne

– Hele tiden mens jeg er på jobb, er jeg bekymret for hvordan Stein har det hjemme

Smittetiltak: Nå kan du møte som siktet i retten via mobilen

Inviterer du en vilt fremmed Tinder-date hjem for Netflix and chill i disse korona-tider?

- Det er helt rått! Jeg er så imponert over skolen

Rolig natt for politiet i Trøndelag

To av tre nordmenn har tillit til helsemyndighetene

Vanligvis er det 317 elever på denne skolen - Nå er et bare en elev

Finn.no har stanset over 1.100 korona-annonser

Korona framskynder nedleggelser for Gresvig-konsernet

Tidligere Felleskjøp-sjef etterlyser beredskapslagre for korn

Kirken åpner for at troende selv kan forrette nattverd

To av tre nordmenn har tillit til helsemyndighetene

Ber regjeringen ta grep for å hindre sjømatstopp

Vanligvis er det 317 elever på denne skolen - Nå er et bare en elev

Ber regjeringen ta grep for å hindre sjømatstopp

Saken oppdateres.

I Norsk koronamonitor har Opinion spurt 4.000 nordmenn om hva de mener om myndighetenes håndtering av koronaviruset. Kun 14 prosent har ikke tillit til at helsemyndighetene har iverksatt de rette tiltakene.

Det er en lignende historie når det gjelder informasjonsflyten. 67 prosent har tillit til informasjonen fra helsemyndighetene, kun 16 prosent svarer at de ikke har det. 70 prosent stoler på informasjonen som kommer fra regjeringen.

Det merkbare unntaket kommer i form av spørsmålet om regjeringen har iverksatt de riktige økonomiske tiltakene for å møte krisen. Her svarer kun 52 prosent at de mener dette er tilfelle.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 13. og 21. mars.