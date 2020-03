Regjeringen opprettholder de nasjonale tiltakene

Ber om «frikort» på 100 000 for permitterte

Tiltakene opprettholdes til 13. april i første omgang. Det samme gjelder for Trondheim kommune.

Tirsdag ettermiddag inviterte statsminister Erna Solberg og omsorgsminister Bent Høie til pressekonferanse om videre tiltak i håndteringen av kornoapandemien.

I et presseseminar i forkant av pressekonferansen orienterte helsedirektør Bjørn Gullvåg om hva Solberg skulle orientere om.

- Målet er å slå ned koronapandemien så lang og raskt vi kan. For å lykkes mener vi at innførte tiltak bør opprettholdes. Vi kan ikke miste effekten av de tiltakene som er satt inn, sa Gullvåg.

- De kommende ukene vil bli utfordrende for alle, og de neste dagene vil avgjøre om vi må skjerpe tiltakene, eller om vi kan lette noen, la Gullvåg til.

Dette er tiltakene som opprettholdes:

Barnehager og skoler holdes stengt. Helsedirektoratet har mottatt bekymring fra hele landet på sårbare barn, og derfor kan eventuelle justeringer gjøres med tanke på disse.

Fysioterapeuter, psykologer, andre terapeuter og lignende holdes stengt. Dette for å redusere smittespredning ved nærkontakt. Åpner for digital kommunikasjon der det er mulig.

Arrangement, frisører, velværesenter og lignende holdes stengt. Dette for å hindre tett kontakt av mennesker og folkemengder.

Helsepersonell forbys fremdeles å reise til utlandet.

Personer som ankommer Norge skal i 14-dagers karantene.

Personer som har vært i nærkontakt med smittede skal testes ved symptomer.

Personer mistenkt smittet eller som testes skal isoleres.

Alle helseinstitusjoner skal ha adgangskontroll.

Viktig dugnad

- Så langt har 12 menneskers om er dødt av koronaviruset. Mine tanker går til de pårørende, sa Solberg i begynnelsen av pressekonferansen og takket blant annet alt av helsepersonell.

- Jeg vil takke alle dem som har deltatt i dugnadene, begrensingene tar på og vi ønsker alle hverdagen vår tilbake. Men beregninger fra helsemyndighetene viser at tiltakene var viktige. Vi håper å komme dit at en smittet ikke skal smitte mer enn én hver, derfor opprettholdes tiltakene til etter påske, til 13. april, sa Solberg.

- Målet er å ta hverdagen tilbake, jo raskere vi vasker hendene og holder avstand få vi dette til, sa Solberg og viste også til at sykehuset må øke kapasiteten.

- Vi må forberede hos på at situasjonen ikke blir bedre. Vi ser også på om vi kan skjerme eldre og risikogrupper bedre, det kan spare liv. Alle må ta ansvar og bry seg, sa Solberg.

Ruster opp helsetjenesten

- Vi må holde fast på tiltakene. Tallene er nå stabile, det kan bety at tiltakene virker, men vi vet det ikke ennå, sa omsorgsminister Bernt Høie.

- Vi fortsetter med enkle og lette tiltak, som å vaske hender, hoste i albuen og holde avstand, men vi holder også på de de tøffe tiltakene, som karantener, sa Høie og oppfordret blant annet til å fortsette med hjemmekontor og å unngå kollektivtrafikk.

- Helsetjenesten må nå rustes opp, for å takle det som kan komme, sa Høie videre.

- Før tiltakene smittet en syk gjennomsnittlig 2,4 andre. Håpet er at den ene kun smitter én til, sa også Høie og viste til at Norge ser til andre land - for å se hva de gjør.

- Hele 2020 blir litt annerledes

Det er 196 nye tilfeller av koronasmittede bare i dag, opplyste Folkehelseinstituttet.

- Vi lager matematisk modeller som simulerer virkeligheten, for å forsøke å finne ut hvordan situasjonen blir fremover, opplyste fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Folkehelseinstituttets beregninger viser at på det verste kan nærmere 150 000 personer være smittet før påske.

- Vi trenger tider til å utvikle vaksiner og behandlingsmetoder, og vi må beskytte risikogruppene, sa Espen Nakstad fra Helsedirektoratet.

- Hele 2020 blir litt annerledes, sa Nakstad.

Hytteforbudet fortsetter

- Vi trenger ikke hjelpekorps som må hjelpe til med brukne bein i alpinbakken og annen sykdom på hytter, sa Solberg om årsaken til at hytteforbudet fortsatter, også over påsken.

- De kommunale helsetjenestene har ikke ressurser til å ta seg av andre enn de som bor i hytte- og småkommmunene, sa Solberg.

- Skaff dere noen gode spill. Lat som dere er på hytten, men kos dere hjemme, sa Solberg på spørsmål om hva hun ville si til dem som absolutt vil på hytta i påska.

Solberg svarte nei på spørsmål om hun selv har blir sjekket for koronavirus, dette fordi hun ikke har følt seg syk.

Bernt Høie fikk spørsmål om ikke hvorfor kjøpesentre stenger.

- Vi mener dette ikke er nødvendig, så lenge alle holder avstand til hverandre, sa Høie.

Når det kommer til å skjerme sårbare barn når barnehager og skoler er stengt, så svarte Høie:

- For mange er barnehage og skole et viktig fristed, og det er regjeringen svært opptatt av. Dette tar vi hensyn til, sa Høie.

Hva må til for at de åpner igjen, ble Høie spurt.

- Vi må finne ut mer om hvilken rolle barn spiller i smittespredning, og vi må finne ut om det er tiltak som kan settes inn på barnehager og skoler når de åpnes igjen, sa Høie.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet ble spurt om når toppen av smittede kommer.

-Vi får bedre grunnlag får å si dette sikrere fremover, sa Vold.

Dette sa Solberg ta hun ble spurt om det finnes gode nyheter:

- Denne situasjonen får frem det beste i folk. Vi ser omsorg og kreativitet, god lagånd og solidaritet. Det er veldig mye god kreativitet, som viser at det går an å ha god kontakt uten å stå tett.

Nasjonal dugnad også i Trondheim

Trondheim kommune opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at det regjeringen varslet om også vil gjelde i kommunen. Det vil si at skoler, barnehager og SFO fortsetter å holde stengt for ordinær virksomhet til og med 13. april.

Også de andre tiltakene som tidligere har blitt innført i Trondheim, som restriksjoner for uteliv og serveringssteder, avlyste kulturarrangement og generelle oppfordringer om å holde avstand og unngå store folkegrupper, vil være gjeldende til 13. april.

Kommunen vil også vurdere å innføre flere tiltak dersom mange ikke respekterer reglene.

- Det er grunn til å oppfordre byens befolkning om at de må følge de restriksjonene som til enhver tid gjelder. Vi har folk som er ute for å observere hvordan disse tiltakene etterleves. Dersom vi opplever at mange ikke slutter opp om den nasjonale dugnaden, vil vi bli nødt til å innføre nye tiltak, sier ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden i en pressemelding tirsdag ettermiddag.