Telenor melder om rekordhøy svindeltrafikk

«Det har gått for langt når folk bytter bostedsadresse for å komme seg på hytta»

Badstua ved denne hytta brant ned etter studentfest - det samme skjedde for tolv år siden

- Bare hver gang det er et koronavirus som har tatt over verden, kommer vi til å gjøre dette

Her er Klæbos råd for dem som sliter med motivasjonen

Politikerne i Trondheim er enige om krisepakke for bedrifter

Starter ny virksomhet og setter bryllup på vent for å unngå korona-konkurs

Håndverkere ber om skattefradrag for oppussing i neste krisepakke

Starter ny virksomhet og setter bryllup på vent for å unngå korona-konkurs

Saken oppdateres.

– Kriminelle utnytter digitaliseringen av samfunnet til egen fordel, også i en pandemisituasjon som vi er i nå, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, i en pressemelding.

– Koronakrisen skaper usikkerhet i samfunnet, og vi befinner oss alle i en sårbar situasjon hvor vi lettere kan la oss påvirke. Det kan svindlerne utnytte til sin fordel.

I tillegg til økningen i svindelanrop, ble det registrert elleve ganger flere spoofing-anrop i uke 12 sammenlignet med uke 8. Spoofing innebærer at svindlerne imiterer norske telefonnumre. Ifølge Telenors analyser er det spesielt numre som starter på 908 og 909 som har blitt utnyttet de siste to ukene.

– Sunn skepsis

Også phishing blir brukt mer. Det innebærer eposter der avsender utgir seg for å være for eksempel en kjent bank, nettbutikk eller en strømmetjeneste. Disse epostene inkluderer gjerne skadelige vedlegg, som i disse tider kan utgi seg for å være info om koronaviruset.

– Nysgjerrigheten tar lett overhånd, men jeg anbefaler alle å ha en sunn skepsis når de mottar epost eller SMS fra ukjente, sier Tangen Nilsen.

Falske nettbutikker

Nettbutikker kan også innebærer en viss risiko. Virke har uttalt til NRK at det finnes fire til fem ganger så mange falske nettbutikker som ekte.

– Kjenner du ikke til nettbutikken fra før, og ikke er helt sikkert på om den er seriøs, bør du alltid være kritisk til butikken før du handler, sier Tangen Nilsen.

Telenor advarer også mot bruk av offentlige nettverk.

– Dersom du vil være helt sikker på at nettet du bruker er kryptert, så anbefaler jeg å bruke 4G eller VPN (virtuelt privat datanettverk, journ.anm.), sier sikkerhetsdirektøren