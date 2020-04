Giske krever åpne kriserapporter

Her kan du se direkte fra kveldsmesse i Nidarosdomen

Saken oppdateres.

Innholdet i rapportene er unntatt offentlighet fram til regjeringen kommer med sin vurdering i løpet av uken, sannsynligvis onsdag.

En rapport gjelder eventuell åpning av skolene og barnehagene, den andre dreier seg om smitteverntiltak, mens den tredje omhandler økonomiske ringvirkninger av tiltakene.

Ber om begrunnelse

Trond Giske stiller mandag skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturminister Abid Raja (V) om hemmeligholdet.

LES OGSÅ: Fagfolkene ber om tre uker for å forstå mer av smitten

«Hva er begrunnelsen for dette, og hva vil statsråden gjøre for å gi pressen og offentligheten innsyn i disse viktige offentlige dokumentene?», skriver Giske i spørsmålet.

- Mer demokrati

Giske peker på at normal praksis er at utredninger og vurderinger fra eksterne organer er offentlige, også når de skal fungere som underlagsdokumenter for beslutninger i regjering og departementer.

LES OGSÅ: Langt færre pasienter oppsøker Akutten ved St. Olavs hospital. Nå er de bekymret

Overfor Dagbladet drar Ap-toppen paralleller til tida etter terroren 22. juli 2011.

– Offentlighet gir mulighet for innspill og debatt og å bringe inn momenter som er viktige. Etter 22. juli var mottoet vårt mer demokrati og mer åpenhet. Det hadde vært klokt av regjeringen å følge dette mottoet også i denne krisen, sier Giske.