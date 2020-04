Nå er værvarslene for Trøndelag så dårlige at selv meteorologen synes synd på oss

Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Saken oppdateres.

Det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

Det er trygt å åpne barnehagene og det er viktig for barna våre, understreker kunnskapsminister Guri Melby (V). Veilederen for smittevern er nå offentliggjort.

– Denne veilederen er basert på en rekke kilder med god kompetanse på barn og smitte, sa Melby på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Hun sier åpningen av barnehagene er basert på faglige råd og tall om koronasmitte blant barn i blant annet Sverige.

– De viser at det ikke har vært noen utbrudd i skoler og barnehager, sier Melby.

Også undersøkelse fra Island viser at skolebarn ikke har påvisbar smitte.

Veilederen inneholder konkrete råd og en sjekkliste som barnehagene må følge.