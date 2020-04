To mistet lappen og elleve fikk fartsbot

Ny metode utviklet av NTNU øker testkapasiteten for korona kraftig

Helseministeren: – Digital kompetanse gir oss et fortrinn

Saken oppdateres.

– Det maksimale antall tester har vært på 30.000 tester. Vi kan gjennomføre flere, men har manglet utstyr, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Statsråden forklarte at NTNU har utviklet en metode som er mindre avhengig av reagenser, der det brukes små magnetiske kuler.

– Vi håper å være klar for å teste 100.000 i uka fra månedsskiftet april/mai. Målet er at alle kan få et tilbud om testing i løpet av mai, sa Høie.

