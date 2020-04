Statens vegvesen kansellerer alle bestilte oppkjøringer ut mai

Vikarbyråleder:- Kan ikke si at smitten kom fra våre to vikarer

Saken oppdateres.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Alle bestilte oppkjøringer blir kansellert ut mai måned, opplyser de.

- Bakgrunnen for at vi nå kansellerer de bestilte oppkjøringene ut mai, er at mange av kandidatene ikke har fullført nødvendig opplæring for å kunne gjennomføre oppkjøringen. På denne måten har vi lagt til rette for at kandidatene som har fått sin oppkjøring kansellert, og er ferdig med nødvendig opplæring, kan prioriteres når vi starter opp igjen, sier Henning Harsem, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Statens vegvesen vil starte opp igjen med oppkjøringer så fort alle krav til smittevern er på plass.

- Vi jobber løpende med dette. Det betyr at det kan bli gjennomført oppkjøringer i løpet av perioden hvor bestillingene nå er kansellert, sier Harsem.