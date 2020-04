Tangen har ingen planer om å trekke seg

Norsk Donald-blad solgt for over 110 000 kroner

Saken oppdateres.

Det kommer fram i et intervju med TV 2.

Tangen mener ikke det var noe problem å invitere oljefondssjef Yngve Slyngstad på seminar i Philadelphia i november 2019.

– Hvis jeg skal ha tenkt som folk tror jeg har tenkt, så måtte jeg ha vært synsk, og det er jeg tross alt ikke. Invitasjonene til dette seminaret gikk ut 18 måneder i forveien, og Slyngstad trakk seg en måned før seminaret, sier Nicolai Tangen.

Han mener denne saken ikke vil undergrave tilliten til ham som sjef for oljefondet.

– Jeg er ganske sikker på at når alle fakta er kommet på bordet, så vil folk ha tillit til at jeg kommer til å gjøre en god jobb.

Holdt Tangen unna offentligheten

Nicolai Tangen ble ikke satt opp på søkerlisten til jobben som ny sjef i oljefondet før dagen før ansettelsen. Fram til da var han unntatt offentlighet.

Dette til tross for at Tangen kom med i prosessen mer enn tre måneder før ansettelsen, skriver E24.

«I likhet med andre search-kandidater er hans kandidatur kommet fram gjennom dialogen med RRA og ansettelsesutvalget i Norges Bank», sier Norges Bank og viser til sin redegjørelse.

25. februar la Norges Bank fram den offentlige søkerlisten. Der var det sju navn og én anonym søker. Den anonyme søkeren var ikke Tangen. Men søknadsfristen på toppjobben var tøyelig: «Det står imidlertid fritt for hovedstyret å behandle søknader som kommer inn etter søknadsfristen», skriver Norges Bank.

Dekker utgifter

Norges Bank har offentliggjort en rekke detaljer rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefonddirektør.

I pressemeldingen står det også at Norges Bank skal dekke seminarutgiftene til sittende oljefondsdirektør Yngve Slyngstad. Slyngstad fikk fly hjem til Norge, hotell og mat betalt av Nicolai Tangen.

I tillegg blir det opplyst at hovedstyremedlem Kristine Ryssdal trakk seg fra ansettelseskomiteen til lederjobben fordi hun hadde bindinger med en av kandidatene. Ryssdal satt i komiteen med sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Madsen, og ble erstattet av Karen Helene Ulltveit-Moe.

Frp krever svar

Hans Andreas Limi (Frp) stilte mandag finansminister Jan Tore Sanner (H) et skriftlig spørsmål om saken i Stortinget.

– Hva vil statsråden gjøre for å bidra til åpenhet om hele prosessen og forsikre seg om at ansettelsen av ny sjef for NBIM har gått korrekt for seg? skriver Frps tidligere parlamentariske leder i spørsmålet.

Det var VG som i helgen skrev at milliardæren og fondsforvalteren som overtar som ny sjef for Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad i september, i november 2019 arrangerte et luksusseminar for en rekke norske samfunnstopper, deriblant Slyngstad. Samme dag meldte avisen at Norges Bank vil undersøke Slyngstads reise til USA.

Olsen: Ingen kobling

Etter seminaret skal Tangen ha bedt om et møte med Slyngstad. På Politisk kvarter på NRK mandag morgen sa imidlertid sentralbanksjef Olsen at det ikke var noen kobling mellom seminaret og ansettelsen av Nicolai Tangen.

– Yngve Slyngstad var ikke med i prosessen i å ansatte sin etterfølger overhodet. Det kan jeg si med hånden på hjertet, fordi jeg leder hovedstyret og jeg ledet utvalget styret satte ned for å vurdere kandidater, sier sentralbanksjefen.