Kommune er ansvarlig for å sørge for at informasjonen når fram til alle

Det kom fram i Folkehelseinstituttets sjette risikovurdering, som ble lagt fram tirsdag.

– Den viser at smitteverntiltakene i Norge har brakt epidemien under kontroll i Norge. Den første bølgen er på kraftig retur. Smittespredningstallet er på rundt 0,7. Der har det holdt seg en stund, og vi forventer at det holder seg der i ukene framover, sa Stoltenberg under den daglige pressekonferansen om koronakrisen tirsdag.

De tror én prosent av befolkningen i Norge så langt er smittet.