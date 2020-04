Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker

Alle planene for Trondheim gikk i vasken - nå får de penger til å tenke nytt

Saken oppdateres.

Politiet fikk dermed medhold i kravet om fire ukers varetekt, som ble begrunnet med bevisforspillelsesfare. Det er klart etter at tingretten kom med sin kjennelse onsdag kveld.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskningsskrittene som skal gjøres nå, opplyste politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding før fengslingsmøtet startet onsdag klokken 12. Hrenovica er påtaleansvarlig i saken.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sa på samme tidspunkt at han forventet at tingretten ville komme til å løslate klienten hans. På vei inn i retten sa Holden til pressen at Hagen fastholder sin uskyld.

Han sa videre at han nå har fått fullt innsyn i alle sakens dokumenter, og at han ikke var imponert.

– Etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, sa Holden.

Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen (68), er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Tom Hagen ble tirsdag morgen pågr