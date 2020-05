Kraftig endring i leiemarkedet

I dag åpnet fire turisthytter i Trøndelag: -Tror det er et etterlengtet tilbud

Saken oppdateres.

Bare i april alene har Hybel.no hatt nærmere 700.000 besøkende, hvorav 230.000 er unike. Det er 25 prosent høyere trafikk enn i fjor på samme tid, skriver Finansavisen.

– Vi har aldri opplevd en slik pågang før, sier daglig leder Christian Rasmussen og forteller at de har en økning på 17 prosent flere utleieboliger og 10 prosent flere registrerte på «ønskes leid»-siden.

– Det at mange nå ikke vet om de skal kjøpe eller selge bolig, gjør at utleiemarkedet vokser. Det ser ut som det bare vil fortsette å vokse, sier Rasmussen.

Også Finn.no merker en økning.

– Interessen og trafikken har økt voldsomt de siste ukene etter en periode hvor mange har vært i en usikker situasjon. Interessen for å leie ut og å leie er svært høy og kan indikere at det blir et svært effektivt leiemarked fremover, sier produktdirektør eiendom Jørgen Hellestveit.

Også han mener det kan skyldes den usikre perioden hvor mange er usikre på om de skal kjøpe eller selge.

– Vi ser også at flere søker på «korttidsleie» og det kan jo indikere at flere er usikre på veien fremover, sier Hellestveit til avisen.

