Busser, tog og trikker får maksimalt være halvfulle

Saken oppdateres.

Det går fram av regjeringens koronaveileder for kollektivtransporten som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Alle transportselskapene må utarbeide rutiner for å hindre trengsel. For å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, bør maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet brukes.

Det anbefales videre at passasjerene sitter spredt, for eksempel på annethvert sete, med unntak for husstandsmedlemmer.

– Hverdagen er på vei tilbake, med barnehager og skoler som åpnes for mange. Etter hvert som nå flere kommer til å reise, trengs det gode og praktiske løsninger for smittevern i offentlig transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

I veilederen, utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. understrekes det at alle reisende bør gis informasjon om at de ikke skal bruke offentlige kommunikasjon dersom de har luftveissymptomer eller hvis de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.

Veilederen gjelder på buss, tog, trikk, båt, ferjer og andre offentlige transportmidler.