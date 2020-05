Saken oppdateres.

Det er allerede kjent at regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for gjenåpning på torsdag. Solberg sier til VG at det nå jobbes på spreng for å lage en tidslinje om hva som kan åpnes når.

– Regjeringens prioritet 1 er å gi lettelser for barn og ungdom. Prioritet 2 er lettelser for arbeidsliv og prioritet 3 for øvrige aktiviteter, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).