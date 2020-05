Få siste nytt om planen for gjenåpning av Norge

FHI reagerer på at de må gi koronaråd de ikke finner medisinsk grunnlag for

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg har med seg fem statsråder når hun skal legge fram planen. Helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og kulturminister Abid Raja (V) deltar.

Regjeringen har holdt daglige pressekonferanser klokka 16 om koronasituasjonen de siste ukene. Torsdag holdes pressekonferansen to timer senere, klokka 18, etter en regjeringskonferanse.

Det er ventet at tidspunkt for skoleåpning for de eldste elevene og nye avklaringer for idretten skal presenteres.