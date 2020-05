Fikk 13 000 i bot for å ha kalt samer for «en pest» - unngikk rettssak på grunn av korona

Saken oppdateres.

Mannen skulle egentlig møtt i retten tiltalt for å ha brutt forbudet om hatefulle ytringer etter at han i et innlegg på Facebook i fjor omtalte samer som «en pest» i forbindelse med stenging av scooterløyper Holtålen kommune under reindrift. Adresseavisen omtalte tiltalen tidligere i vår.

Ettersom påtalemyndigheten ville be om kortere straff enn 45 dagers fengsel ble saken på grunn av koronautbruddet omgjort til bøtesak. Nå har den tiltalte mannen i stedet blitt ilagt en bot på 13.000 kroner.

– Mannen har godtatt boten, og dermed blir det ingen rettssak, sier politiadvokat Thomas Berg til NRK.

Mannens forsvarer, advokat Erik Vatne, sier klienten ikke har noen kommentar til sakens utfall.

Det er andre gang at noen i Norge er blitt bøtelagt for hatefulle ytringer om samer, skriver NRK.