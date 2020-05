Folkehelseinstituttet tror svært få har vært smittet

Endrer kravet for trafikkopplæring

Dette er regjeringens råd til familier som lurer på om de skal betale for sydenturen

Klokka 18 kommer planen for gjenåpning av Norge

To menn til sykehus etter frontkollisjon på Ringerike

Klokka 18 kommer planen for gjenåpning av Norge

Regjeringen legger fram plan for gjenåpning i ettermiddag

Kraftig resultatfall for Equinor – overskuddet mer enn halvert

Klokka 18 kommer planen for gjenåpning av Norge

Regjeringen legger fram plan for gjenåpning i ettermiddag

Saken oppdateres.

Blodprøvene ble tatt i forrige uke av 397 deltakere i den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Alle som er testet så langt, bor i Oslo, som er fylket med flest meldte koronatilfeller per innbygger.

Resultatene ble gjort kjent torsdag morgen. Foreløpige utregninger viser at andelen med påviste antistoffer er under 2 prosent.

– Resultatene viser at det er svært få som hittil har hatt infeksjonen, sier prosjektleder Per Magnus ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Tilfeldige personer

Det var tilfeldige personer fra MoBa-undersøkelsen som ble invitert med – uavhengig om de har vært smittet eller om de har hatt luftveissymptomer.

Analysene av antistoffer er gjort med en test utviklet av to forskningsgrupper under ledelse av Fridtjof Lund-Johansen og Jan Terje Andersen på avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Metoden er sammenlignet med kommersielle tester som er under utprøving ved avdeling for mikrobiologi ved OUS – og alt peker i samme retning.

Sårbare for nye utbrudd

Forskerne forteller at prøvene viser at den norske befolkningen i liten grad viser tegn på gjennomgått infeksjon.

– Befolkningen er derfor sårbar for nye utbrudd av covid-19, sier prosjektleder Magnus.

I ukene som kommer, skal Folkehelseinstituttet fortsette med testing gjennom ulike befolkningsundersøkelser. Dette vil gi sikrere resultater når det gjelder antistoffer.

To ulike prøver

Blodprøvetesten etter antistoffer skiller seg fra virustesten (PCR-testen), som tas med en vattpinne i nesa eller svelget og viser om personen har virus i kroppen, eller nylig har hatt det.

Tilbud om antistofftest blir i dag bare gitt til bestemte utvalg av befolkningen, men det vil bli utvidet ettersom testkapasiteten øker.