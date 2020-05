Klokka 18 kommer planen for gjenåpning av Norge

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg har med seg fem statsråder når hun skal legge fram planen. Helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og kulturminister Abid Raja (V) deltar.

Regjeringen har holdt daglige pressekonferanser klokka 16 om koronasituasjonen de siste ukene. Torsdag holdes pressekonferansen to timer senere, klokka 18, etter en regjeringskonferanse.

Det er ventet at tidspunkt for skoleåpning for de eldste elevene og nye avklaringer for idretten skal presenteres.

To bolker

Lettelsene i tiltakene vil komme i to hovedbolker, får NTB opplyst. Det betyr at en bolk med lettelser vil komme om kort tid, noe som kan bety skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse over helgen.

Samtidig vil regjeringen vente til ut i juni med den andre hovedbolken, etter det NTB forstår.

– Vi har jobbet med å skape forutsigbarhet. Noen endringer skjer raskt, men for andre tiltak er det greit å få en dato å forholde seg til, sa Erna Solberg til NTB onsdag.

Solberg orienterte onsdag koronakomiteen på Stortinget om arbeidet i regjeringen, som tar selve beslutningen torsdag.

17. mai, idrett og trening

Dette er noe av det som er ventet at vil bli lagt fram på ettermiddagens pressekonferanse:

* Ny info om hva som skjer med elevene i 5. til 10. klasse og videregående skoler, som fortsatt er hjemme fra skolen.

* Nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet maks fem personer.

* Avklaringer rundt 17. mai-feiringen.

* Avklaring om toppfotballen, barnefotball og annen kontaktidrett.

* Avklaringer rundt mulig åpning av fornøyelsesparker.

* Plan for åpning av treningssentre.

* Beslutning om utreiseforbudet for helsepersonell.