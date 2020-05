Manshaus nektet straffskyld for både drap og terror da rettssaken startet

Fikk 13 000 i bot for å ha kalt samer for «en pest» - unngikk rettssak på grunn av korona

Manshaus var kledd i mørk dress og slips da han møtte i retten.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, leste først opp tiltalepunktet om drapet på stesøsteren – før Manshaus ble spurt om han erkjenner straffskyld.

– Det gjør jeg ikke, svarte han.

Det samme gjaldt punktet om terrorangrepet mot Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Har erkjent de faktiske forholdene

Philip Manshaus har helt siden pågripelsen i august i fjor nektet straffskyld, men erkjent de faktiske forholdenes, skriver Aftenposten.

I perioden i varetekt har han flere ganger blitt fremstilt for en dommer, men har i all hovedsak nektet å forklare seg.

For lukkede dører

De første fengslingsmøtene gikk for lukkede fører, men da pressen fikk være til stede første gang under et fengslingsmøte i fjor høst, leste han opp et manus fra håndskrevne papirer.

Der forklarte han seg om motivet for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren.

– Min versjon er å verne fremtidens generasjoner.

Slik innledet han sin kommentar som han leste fra arkene.

– Han kommer til å forklare seg i retten. Jeg tror at det innholdsmessig blir de samme temaene som han har snakket om før, sier Unni Fries, Manshaus’ forsvarer til Aftenposten onsdag.

Hun ankom Asker og Bærum tingrett kort tid før rettssaken startet. Mens det har vært et stort pressekorps til stede i retten under fengslingsmøtene,blir rettssaken streamet til mediehusene på grunn av korona.