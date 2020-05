Her er det mange som blir skuffet

På tide å åpne opp igjen for Hurtigruten, i alle fall fra nord til Trondheim

Saken oppdateres.

Dermed vil det kunne bli ulik oppstart for skolene i ulike deler av landet.

Regjeringen satt torsdag ettermiddag i regjeringskonferanse for å vedta et veikart for gjenåpningen av Norge. Beslutningen om skoleåpningen vil bli kunngjort sammen med øvrige lettelser på en pressekonferanse torsdag klokken 18.

Skolene ble stengt ned 12. mars, men 1.–4. trinn ble åpnet igjen 27. april.