Russen får tilbake pengene for Landstreff 2020

Saken oppdateres.

14 000 russ får tilbake mesteparten av pengene de har betalt inn for russetreffet Landstreff 2020 som skulle avholdes i Stavanger, melder Forbrukerrådet.

– Det er et gledelig resultat for både russen og forbrukersystemet. Ved å mekle i én sak, har vi fått løst tusenvis av enkeltsaker. Det sparer russen og samfunnet for mye penger. Vi setter også pris på at Rogaland Fritidspark kom russen i møte og godtok forslaget vårt, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Russen får tilbake 80 prosent av billettprisen, noe som for de aller fleste russ betyr drøye 2000 kroner tilbake i lommeboka.

Dette må du gjøre

For å få refundert pengene sier Forbrukerrådet at du må gå til nettsiden landstreff.no.

Bruk e-posten du logget deg inn med da du kjøpte billetter for å få refusjonen.

Derfor får du ikke hele summen

I utgangspunktet har du rett på å få alle pengene tilbake, men slik er det ikke nødvenigvis her.

– Det er en forskjell mellom å ha rett, og å få rett. I utgangspunktet fikk ikke russen tilbud om penger i det hele tatt. Gjennom vår mekling har russen fått tilbake nesten alle pengene. Det er ikke så sikkert at det hadde gått like bra i retten. Også der blir det oppfordret til å inngå forlik gjennom hele prosessen. Forlik betyr gjerne at man møtes halvveis. I denne saken fikk vi tilbake 80 prosent i forbrukerens favør, sier Blyverket.