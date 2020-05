Koronaslurv vekker bekymring

To menn er skadet etter sammenstøt mellom sykler og bil på Ringvålvegen

– Det er atferden til hver enkelt av oss som er avgjørende, sier statsminister Erna Solberg (H).

Nå som Norge gradvis åpnes opp igjen, er det ekstra viktig at folk ikke begynner å slappe for mye av, advarer hun.

De grunnleggende rådene må følges: Vask hendene, host i albuen og hold minst én meters avstand til andre. Og så må ikke den sosiale omgangen økes så mye at man får «smittebomber» gående rundt i samfunnet.

– Vi har et veldig lavt smittetall for øyeblikket, sier statsministeren til NTB.

– Men husk at jo mer vi er sammen, jo større fare er det for at noen er smittet.

Urovekkende rapporter

I forrige uke la Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fram nye rapporter om smitteutviklingen.

Der kommer det fram at kommuneleger og fylkesmenn nå rapporterer om dårligere oppslutning i befolkningen om en del av smitteverntiltakene. Det gjelder særlig rådet om å holde avstand i butikker, på serveringssteder og i parker.

Samtidig viser data fra Telenor at reisevirksomheten og kontakten mellom mennesker har økt.

Folkehelseinstituttet regner også med at karantenepåbudet vil bli utfordret.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understreker begge at frivillig oppslutning om tiltakene har vært avgjørende for å holde koronaviruset under kontroll.

Ser flere mulige årsaker

Helsedirektoratets bekymring er nå at tiltakene skal bli mindre effektive fordi kriseforståelsen i befolkningen svekkes. Når trusselen ikke oppfattes som like akutt, følges ikke rådene like strengt.

Folkehelseinstituttet betegner situasjonen som utfordrende og trekker fram flere mulige årsaker:

* Folk kan oppfatte trusselbildet som mindre alvorlig nå enn da tiltakene ble innført. Mange kan tolke lettelsen i noen tiltak som et signal om at faren er over. Samtidig er det blitt klarere at unge sjelden blir alvorlig syke.

* Tiltakene har virket en stund, og folk begynner å gå lei. Ulempene tårner seg opp for både enkeltpersoner og bedrifter, og solidariteten med de eldre kan svikte.

* Årstiden gjør at folk ønsker å være mer sammen med andre, i parker og på uterestauranter.

* Fjerning av forbud kan tolkes som at alt som ikke er forbudt, er greit.

Hever pekefingeren

Solberg gjør det for sin del klart at regjeringen ikke vil nøle med å heve en advarende pekefinger av og til hvis det trengs.

Alle må gjøre sin del av jobben, fastholder hun.

– Folk må holde ut. Og det er mer krevende når vi åpner opp. Det er mer krevende når det går bedre. Sånn er det bare.

Solberg tar også forbehold om at det kan bli nødvendig å slå ned smitten hvis den blusser opp igjen. Det gjelder også lokalt.

– Samtidig kan vi ikke leve hermetisk lukket framover. Derfor: Vask hendene, bruk antibac og sørg for at du holder den meteren, sier hun.

