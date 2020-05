Tusenvis av elever vender tilbake til skolebenken

- Jeg er livredd for at de skal gjøre noe mot familien eller vennene mine

Saken oppdateres.

Ni av ti foreldre svarer at de vil sende barna sine tilbake på skolen når den åpner, mens om lag én av ti er usikre, ifølge undersøkelsen Norsk koronamonitor utført av Opinion.

Flere er blitt positive de siste ukene. For noen uker svarte til sammen 31 prosent av foreldrene at de enten var usikre (21 prosent), eller at de ikke ville sende barna tilbake til skolen (10 prosent) så snart den åpner.

– For det første opplever nok mange at det er krevende å ha barna hjemme, så av rent praktiske årsaker er det bedre å sende barna tilbake. For det andre har man tillit til at situasjonen blir håndtert på en god måte av myndighetene, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion til VG.

Forsker Robin Ulriksen i Statped, en statlig spesialpedagogisk tjeneste for kommunene, mener at skolene har fått for liten tid til å forberede skoleåpningen, ifølge NRK.

Ulriksen frykter at dette vil gå ut over de faglig svakeste elevene.

– Utfordringen er at skolene kun har fått signal om at de skal åpne igjen. De har ikke fått signal om innholdet i det de skal undervise i, noe som gjør at skolen nå har store utfordringer med å vite hvordan de skal avvikle skoleåret, sier han.

