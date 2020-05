Forsvareren sier det ikke er sikkert Tom Hagen vil la seg avhøre

Dette er et av politiets bevis mot drapssiktede

Saken oppdateres.

– Vi må ta en fortløpende vurdering om hvorvidt han skal gå i avhør når retten slår fast at det ikke engang er skjellig grunn til mistanke. Hagen har et ønske om å bidra til å løse saken, men med det utgangspunktet politiet har nå, så er det ikke gitt at han skal i avhør. Politiet har foreløpig ikke bedt om nye avhør, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Politiet rakk bare å gjennomføre to korte avhør av Hagen før han ble løslatt fra varetekt fredag forrige uke.

Eidsivating lagmannsrett var uenig med politiet om at det er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drapet på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen. Dermed ble han sluppet fri – drøyt to og en halv uke før den opprinnelige fengslingsperioden utløp.

Nøye planlagte avhør

Ifølge VG hadde politiet nøye planlagt hvordan de skulle avhøre Hagen utover i fengslingsperioden, først med en innledende fri forklaring etterfulgt av avhør hvor han ville blitt konfrontert med bevis.

Fredag ble Hagen altså løslatt fra varetekt, og han har ikke vært i nye avhør siden. Drapssiktelsen mot ham blir opprettholdt, har politiet understreket.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, som fremdeles ikke er funnet. Hun forsvant fra ekteparets bolig 31. oktober 2018. Tom Hagen nekter straffskyld i saken.

– Sporet av fullstendig

Politiet ønsket å pågripe Hagen på nytt da han ble løslatt, men statsadvokaten satte foten ned.

– Dette tyder på at etterforskningen har sporet av fullstendig. Jeg mener politiet har fått tunnelsyn her, og klientene mine er bekymret for hvordan det har påvirket etterforskningen og søkene etter Anne-Elisabeth, sier bistandsadvokat Ståle Kihle til Dagbladet.

Han representerer Hagen-ekteparets tre voksne barn, som alle er overbevist om at deres far er uskyldig i saken.

Etter at han ble løslatt, har Hagen ytret ønske om å flytte tilbake til boligen i Sloraveien 4 på Lørenskog. Politiet har imidlertid nektet dette og begrunnet det med at boligen er åsted for drap.

– Hvis de hadde spurt Tom om å få rive opp gulv og vegger for å finne Lisbeth, ville han sagt ja til det. Har de spurt ham? Både han og mine klienter har bare ønsket å finne henne. I 18 måneder har politiet hatt full tilgang med egen nøkkel til Sloraveien. Det samme gjelder andre eiendommer, sier Kihle.