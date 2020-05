NHO vil ha folk tilbake på arbeidsplassen

Saken oppdateres.

– Ute i våre bedrifter er mange usikre om regelverket på hjemmekontor og det å være på jobb, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NRK.

NHO vil ha nasjonale kjøreregler for hvordan det skal åpnes for at flere skal returnere til arbeidsplassen, og at disse retningslinjene oppklarer hvilket handlingsrom bedrifter og arbeidstakere har.

Almlid mener bedriftene selv er i stand til å finne løsninger som fungerer, som å møte på jobb annenhver dag.

LES OGSÅ: Sintef-sjefen: - Når jordskjelvet rammer næringslivet, så treffes vi av tsunamien ett år senere

Helsedirektoratet viser til at rådet om hjemmekontor vil gjelde lenge, men at det er forskjell på by og bygd når det gjelder å begrense kontaktpunkt i det offentlige rom i rushtiden.

– Dette vil fremdeles være viktig i byene, for dette er den største møtearenaen for personer i Norge i dag, og der det også er størst smitterisiko, sier assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til kanalen.

LES OGSÅ: Bilbransjen i Trondheim forbereder seg på at bilsalget kan gå fra ille til enda verre