Regjeringen vil bruke nesten dobbelt så mange oljepenger i år

Saken oppdateres.

Regjeringen bryter handlingsregelen i revidert nasjonalbudsjett, og bruker 419,6 milliarder kroner fra oljefondet – tilsvarende 4,2 prosent av fondets verdi.

Regjeringen vil bruke 174,4 milliarder oljekroner mer enn i fjor, framgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Virusutbruddet har rammet norsk og internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi er betydelig svekket. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med 4,0 prosent i år, men usikkerheten er stor, skriver Finansdepartementet i en melding om nøkkeltallene i budsjettforslaget.

Utvider permitteringsperioden

Regjeringen foreslår at permitteringsperioden utvides fra 26 uker og ut oktober. Samtidig vil de utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

Det opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Tidligere var permitteringsordningen forlenget ut juni. Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte.

Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden før i november.

BNP faller og mer arbeidsledighet

Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge er ventet å falle med 4 prosent i år på grunn av koronakrisen. I fjor høst var anslaget en økning på 2,5 prosent.

Arbeidsledigheten i 2020 ventes å bli på 5,9 prosent