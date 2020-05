Märtha Louise: – Pressens omtale en ekstra påkjenning etter Aris død

Nye Veier svarer om «naturvandalisme»: At de velger å bruke så sterke ord, får stå for deres regning

Saken oppdateres.

- Dette er dessverre noe som skjer altfor ofte. Og særlig nå i denne sårbare tiden som jeg og hele min familie har vært i nå etter Aris død. Det har vært veldig mye, og det har vært en ekstra påkjenning. Det må jeg bare si, sier Märtha Louise i podkasten « Tut og mediekjør ».

I episoden diskuteres prinsessens forhold til pressen.

– Er det sånn at pressen bestemmer at de skal eie min historie, eller er det sånn at jeg eier min historie? spør hun.

– Her er det et etisk dilemma for meg. Jeg mener at jeg eier min historie. Jeg mener at jeg også eier rettigheten til å bestemme hvor jeg kommer med et intervju.

Utgangspunktet for intervjuet i podkasten en større sak i Dagbladet denne uken om henne og hennes kjæreste Durek Verrett, uten at hun selv medvirket i saken

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet sier i den samme podkasten at utgangspunktet deres er å få personene til å medvirke i sakene de skriver.

– Noen ganger ønsker ikke personene å bidra til saken. Da blir det en vurdering fra sak til sak hva man skal skrive, skal man publisere og så videre. I dette tilfellet der vi har en sak om Märtha Louise, så mener vi at de to og forholdet mellom de to er en sånn type sak der vi kan publisere uten at de medvirker, sier Hansen.