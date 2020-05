Mann pågrepet etter å ha meldt om bevæpnede menn på Gardermoen

Et samlivsbrudd og en ødelagt ferie senere er albumet klart

Saken oppdateres.

– Vi har besluttet å pågripe melder for falsk uriktig nødmelding til politiet. Normal trafikk til og fra Gardermoen vil gjenopptas med det aller første, skriver Øst politidistrikt på Twitter klokken 23.05 torsdag kveld.

Politiet opplyser samtidig at de ikke har funnet noen mistenkelige personer eller gjenstander.

Det kommer etter at det ble iverksatt en større politiaksjon på flyplassen, med flere bevæpnede politipatruljer og politihelikopter, etter at mannen hadde meldt fra til politiet om at han hadde sett menn med våpen.

– Det er en mann som har meldt fra om at han har observert menn med våpen ved hovedinngangen ved ankomst eller avgang. Vi legger likevel til grunn at han er den eneste av mange personer på stedet som har sett disse mennene, og at han fremstår som beruset, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB i 22.30-tiden da situasjonen fremdeles ble betegnet som uavklart.

– Vi må likevel ta slike meldinger på alvor, sa Marstad.