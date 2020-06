Lege mener korona-glasset på Stortinget ikke hindrer smitte

Milliardregn over Trønderbanen. Nå har Bane Nor fått grønt lys til elektrifisering

Saken oppdateres.

Medisinprofessor Bjørg Marit Andersen sier til Dagbladet at de mye omtalte veggene av pleksiglass som i all hast ble satt opp mellom setene i Stortinget, ikke er egnet til å stanse smitte.

- Skjermene beskytter nok noe mot sidene, men ikke i front. Hvis det sitter en person smittet med koronavirus i salen, vil mesteparten av smitten skje framover fra der vedkommende sitter, sier Andersen.

Under koronakrisen har Stortingets samlinger vært holdt på 87 representanter, som er lovens minimum. Under avstemmingen av den nye bioteknologiloven i forrige uke stilte imidlertid KrF med fullt lag, noe som førte til at andre partiene også måtte stille med samtlige representanter. For ikke å bryte smittevernloven ble dermed de kostbare skilleveggene installert.

– Glassene vil redusere faren for dråpesmitte for dem som deler sete, men de vil ikke redusere smitte for andre i nærheten, sier seniorrådgiver Mette Fagernes i Folkehelseinstituttet og underbygger dermed utsagnet fra Andersen.