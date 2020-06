Dommen mot Philip Manshaus faller torsdag

Nå må du snart punge ut for å kjøre på nyveien

Saken oppdateres.

Han er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Slik som under hovedforhandlingen, som gikk for retten fra 7. til 20. mai, får verken presse eller publikum adgang til å være til stede i rettssalen på grunn av pandemien. Mediene, forskere og enkelte vitner har fått følge saken via strømming.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, har lagt ned påstand om 21 års forvaring for Manshaus. Tiltaltes forsvarer, advokat Unni Fries, la ned påstand om frifinnelse fordi hun mener det er tvil om 22-åringens tilregnelighet.

Før retten ble hevet 20. mai, fikk Manshaus anledning til å uttale seg.

– Jeg har ingen forestillinger om å bli frikjent. Jeg forventer å bli kjent skyldig og få en streng straff, sa han.

Tiltalte vil selv være til stede når dommen blir forkynt.