Saken oppdateres.

Hun ble 91 år gammel.

Det får NTB opplyst fra familien.

Gjertsen var valgt inn som fast representant på Stortinget i fire perioder fra 1973 til 1989. Før det var hun vara i fire år.

Hun var forbrukerminister fra 1981 til 1986. Her ble hun mest kjent for forbrukerpolitikk og sin kamp for mer fleksible åpningstider i butikkene.

Gjertsen vokste opp på en gård på Jylland, men flyttet først til Oslo etter at hun ble gift med en nordmann og deretter til Borøya i Tvedestrand i 1953.