Ekspertens råd: Slå til mot brunsneglen før du reiser på ferie

– Vinteren har ikke vært av de strengeste, i alle fall ikke i Sør-Norge, så sneglen generelt har nok overlevd greit, sier biolog og snegleekspert Bjørn Arild Hatteland til NTB. Han er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi og Universitetet i Bergen.

Våren og forsommeren har bydd på mye tørt og varmt vær, men så har det blitt vått igjen. Så lenge det ikke blir en skikkelig tørkesommer, har sneglene det ganske greit, understreker biologen.

Ifølge Hatteland er 2020 et middels år for brunsneglen, eller brunskogsneglen, som den egentlig heter. Det ligger ikke an til å bli et ekstrem-år hva angår bestand – verken i den ene eller andre retningen.

– Slå til før ferien

Etter noen regnfylte dager er det imidlertid lettere å se brunsneglene langs veien, i parken eller i hagen. Hatteland råder folk som plages av skadedyrene, til å handle nå – ettersom mange begynner å bli store og fullvoksne.

– Hvis du er blant dem som er uheldig og har en del brunsnegler i år, så bør du gjøre en innsats før juli er omme. For de begynner å formere seg og legge egg utover i august-september, sier biologen.

I snitt legger hver brunsnegl 150–200 egg, men den har også potensial til å legge opp mot 400. På Fremmedartslista 2018 er brunsneglen kategorisert som «svært høy risiko» ettersom arten har stort invasjonspotensial og middels økologisk effekt.

– Man bør slå til før man eventuelt reiser på ferie. Da kan man i alle fall begrense hvor mange som får lagt egg, sier Hatteland.

– Klipp dem i to

Den mest effektive måten å kvitte seg med brunsneglen på er enten å plukke dem eller sette opp en felle. Dette kan gjerne gjøres ved å legge ut åte i form av mat de liker godt.

– Et gammelt knep er den klassiske øl-fellen, som tiltrekker sneglene. Legg litt øl i en gammel isboks, for eksempel, sier Hatteland.

Etter at man har fanget dem, er den mest humane og effektive bekjempelsen enten å klippe dem i to eller legge dem i kokvarmt vann i en bøtte – noe som gjør at de dør fort.

Brunsneglen omtales ofte som en «invaderende» fremmedart nettopp fordi den reproduserer seg selv på kun et år – noe som er dobbelt så raskt som svartskogsneglen. Den kan gjøre stor skade i hager og på dyrket mark, for eksempel på avlinger av jordbær og grønnsaker, ifølge SNL.