Et barn død etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterie

Saken oppdateres.

Det bekrefter bydelsoverlege Irene Teslo overfor NRK. Hun er også blant Oslos smittevernansvarlige leger. Barnet var mellom ett og to år gammelt.

Det er uklart hvor barnet ble smittet, men barnet døde etter å ha hatt Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), en tilstand som oftest har sin opprinnelse i en bestemt type E. coli-smitte.

Folkehelseinstituttet undersøker saken, men mener at det foreløpig ikke ser ut til å være et utbrudd, men et enkeltstående tilfelle.

Barnet ble smittet da familien var på ferie i Norge, men det er usikkert nøyaktig hvor det ble utsatt for smitte, skriver NRK.

– Sykdomsforløpet var uvanlig, og etter hvert veldig raskt og dramatisk forverret, sier Teslo.

E.coli-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn, ifølge Folkehelseinstituttet. Den mest alvorlige varianten er EHEC. Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.