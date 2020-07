Rundt halvparten av smittede i Norge har vært utenlands

Regjeringen har knapt har sagt et ord om nasjonaljubileet. Hvorfor det?

Saken oppdateres.

Rundt halvparten av de nye koronatilfellene med kjent smittested de to siste ukene, har rapportert smitte etter reise utenlands, opplyser FHI i sin ukesrapport, ifølge NTB.

– Av disse har de aller fleste, 47 av 56 personer, vært på reise til land som er omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge. De landene vi har flest registrerte tilfeller fra, er Kosovo, Serbia og Sverige. I samme periode ble 9 personer smittet etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene, altså såkalte «grønne land», sier overlege Siri Helene Hauge ved FHI i en pressemelding.

Fortsatt lave tall

Hun er klar på at det fortsatt er snakk om lave smittetall, til tross for at det har vært en liten økning i smitten. Folkehelseinstituttet venter sporadisk økning i smittetallene i forbindelse med lokale utbrudd og klynger.

– Det er viktig at den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet følges opp lokalt gjennom sporing av nærkontakter, isolering av dem som er syke, høy testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd. Her er det viktig at kommunene følger opp, fortsetter Hauge.

25 kommuner

Kun 25 norske kommuner meldte om smitte i uke 30. 94 personer ble meldt smittet, som er en økning fra 53 meldte smittede i uke 29.

Det var en kraftig økning i antall smittetilfeller i Viken, fra 14 til 45, mens det var en liten nedgang i Oslo. De fleste fylker meldte en økning i antall smittetilfeller. Økningen i Viken skyldes blant annet et større smitteutbrudd i Moss.

Det ble ikke meldt dødsfall i forbindelse med koronavirus til Folkehelseinstituttet i uke 30.