Sverige fraråder ikke lenger reiser til Norge

- Vi frykter for jobbene våre. Det er ikke sikkert vi tåler en runde to

Saken oppdateres.

Endringen fremgår av de oppdaterte reiserådene til Sveriges utenriksdepartementet, som gjelder fra og med torsdag 30. juli.

– At UD nå beslutter å heve rådene om Danmark og Norge, er ytterligere et steg mot det overordnede målet om et Norden hvor mennesker kan bevege seg fritt. Det betyr derimot ikke at situasjonen er som vanlig igjen, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde i en pressemelding.

Svenske myndigheter har også gitt grønt lys til reiser til Sveits og Tsjekkia.

Norske restriksjoner

Forrige uke åpnet den norske regjeringen for reiser til og fra Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland uten at man blir ilagt karantene. Fra før av var det åpnet for reiser til og fra Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Reisende til Norge fra øvrige svenske regioner må tilbringe ti dager i karantene. Det er gjort unntak fra blant annet jobbpendlere.

– Det er fortsatt begrensninger for svensker som vil reise til nabolandene, og jeg vil derfor oppfordre alle reisende fra Sverige til å holde seg nøye informert om hva som gjelder. For alle reisende gjelder det selvfølgelig fortsatt å følge anbefalinger om å holde avstand, vaske hendene og avstå fra å reise hvis du opplever symptomer, sier Linde.

Kan dra til flere land

Svenskene har tidligere fått tommel opp for ikke-nødvendige reiser til Andorra, Belgia, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Monaco, Luxembourg, Polen, Portugal, San Marino, Spania, Tyskland, Ungarn og Vatikanstaten.

Ikke-nødvendige reiser til øvrige EU-land og Storbritannia frarådes til og med 12. august. Tidligere er det besluttet at ikke-nødvendige reiser til land utenfor EU, EØS, Schengen og Storbritannia frarådes til og med 31. august.

Så langt er det registrert 5.730 koronarelaterte dødsfall og 79.782 smittede i Sverige.