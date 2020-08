Hurtigrutens konsernsjef: Evaluering viser svikt i flere interne prosedyrer

Helland kjeftet høylytt på seg selv da han forlot banen: - Følte meg som et blylodd

Saken oppdateres.

– Vår egen rutinesvikt og økt smitte internasjonalt, gjør at vi inntil videre innstiller alle våre ekspedisjonscruise-seilinger både i og utenfor norsk farvann, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigrutens to ekspedisjonscruiseskip som er i drift – MS Fridtjof Nansen og MS Spitsbergen – legges til kai når de nåværende cruisene avsluttes i løpet av de neste dagene.

Hurtigrutens rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes påvirkes ikke.

Selskapet opplyser at de i løpet av mandag vil starte arbeidet med å kontakte gjester som blir berørt av kanselleringene.

Innrømmer svikt

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi har ikke vært gode nok og vi har gjort feil. På vegne av alle oss i Hurtigruten er jeg lei meg for det som har skjedd. Vi tar ansvaret vårt fullt ut, sier Skjeldam.

Etter smitteutbruddet på cruiseskipet Roald Amundsen jobber rederiet nå med å gå gjennom hele hendelsesforløpet. En foreløpig evaluering viser svikt i interne rutiner.

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer. Derfor er vi nå i gang med en full gjennomgang av alle prosedyrer, og alle sider av vår egen håndtering, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten pressemeldingen.

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi har ikke vært gode nok, og vi har gjort feil. På vegne av alle oss i Hurtigruten er jeg lei meg for det som har skjedd. Vi tar ansvaret vårt fullt ut, sier han videre.

69 kommuner berørt

Folkehelseinstituttet (FHI) hadde et møte med skipslegen på Roald Amundsen onsdag, etter at en passasjer på den første seilasen hadde testet positivt for koronavirus. Men først fredag startet Hurtigruten arbeidet med å varsle passasjerene.

Fredag kveld ble det klart at alle passasjerene på skipets to siste seilaser, i alt 386 personer, måtte sitte i karantene etter flere smittetilfeller blant besetningen på skipet.

Ifølge FHI er 69 kommuner over hele landet berørt av utbruddet.

Hele mannskapet på båten, i alt 160 personer, er testet. Alle er nå enten i isolasjon eller karantene om bord på skipet, som ligger til kai i Tromsø.

Om lag 40 passasjerer som fortsatt er i Tromsø er i karantene. Alle som er smittet, er isolert og blir fulgt opp der de er, ifølge Tromsø kommune.