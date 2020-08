Sp vil ha med Frp på opprør mot politireformen

Her mener RBK-profilen laget ble snytt for scoring: Dette sier dommeren om avgjørelsen

Saken oppdateres.

Ifølge Klassekampen tar Vedum til orde for en bred gjennomgang av landets politiberedskap når saken behandles til høsten, og partiet trenger Frps støtte for å få flertall.

– Det vi må utfordre Frp på i høst er: Mener dere at det som står i den ekstremt syltynne politimeldingen er rett svar for politiet, eller mener dere at det er feil? sier Sp-lederen.

Blant annet tar han for seg reduksjonen i tjenestesteder, og hans første punkt er å styrke dette. Her møter han imidlertid motstand fra Per-Willy Amundsen, Frps justispolitiske talsperson, som mener antall kontorer ikke er viktig.

– De lever i 1970

Amundsen, som var justisminister fra desember 2016 til januar 2018, understreker politireformen har styrket evnen til å håndtere ny kriminalitet og at det ikke holder bare med nærpoliti.

– Vi trenger begge deler. Vi trenger spesialisert politi som kan ta tak i datakriminalitet. Det har jo krevd en sentralisering. Hvis vi skulle fulgt Senterpartiets logikk, så hadde vi ikke hatt kompetanse til å håndtere overgrep mot barn på nett. De lever i 1970 eller noe sånt, sier Amundsen.

Redusert til tolv distrikter

Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. Dagens fire regjeringspartier og Arbeiderpartiet var med på forliket. 27 politidistrikter ble kuttet til 12. Antall tjenestesteder ble redusert fra 340 til 217.

I fjor høst trakk Ap sin støtte til reformen fordi partiet mener norsk politi har utviklet seg i feil retning.