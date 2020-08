Ingen alkoholservering etter midnatt i hele landet

FHI anbefaler bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land

Saken oppdateres.

Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen gjelder fra og med i dag.

Maks 200 personer

Det blir ikke åpnet for breddeidrett i Norge fra 1. september, opplyser helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen la fram nye smittevernregler på en pressekonferanse fredag. Der sa Høie at det ikke blir åpnet for kamper og konkurranser i breddeidretten for dem over 19 år.

Samtidig slo han fast at grensen på maksimalt 200 personer på arrangementer beholdes, slik det for eksempel er med publikum på eliteseriekamper i fotball. Tidligere har det vært antydet en åpning for 500 personer fra 1. september, men slik blir det ikke.

Ingen alkoholservering etter midnatt

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, opplyser helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse fredag.

– Fra i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, sier Høie.

Regjeringen vil gjøre nye vurderinger av smittesituasjonen i begynnelsen av september.

Åpnes ikke for reiser utenfor EØS

Det åpnes ikke for reiser til utenfor EØS-området uten at man ilegges karantene ved hjemreise til Norge.

Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse.

Regjeringen anbefaler også å unngå unødvendige reiser til alle land. Det gjelder selv land som er betegnet som «grønne».

Ved opphold i «grønne land» slipper man karantene etter reisen. Ved øvrige reiser må man ti dager i karantene.

Anbefaler å gå eller sykle til jobb

Helseminister Bent Høie ber arbeidsgivere legge til rette for at antallet reisende i kollektivtransporten kan halveres i rushtiden.

– Det kommer til å bli trangere på kollektivtransporten. Vi er nødt til å redusere antall reisende i rushtiden der det er trangt, det vil kreve mye av mange. Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å gå eller sykle til jobb eller skole. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å legge til rette for at halvparten så mange bruker kollektivtransporten som vanlig i rushtiden, sier Høie.

– Vi oppfordrer til bruk av hjemmekontor. Sammen må vi sørge for at det blir trygt for dem som må ta buss og bane i rushtiden. Det må være trygt for barnehageassistenten som må være på jobb når ungene kommer, og for sykepleieren som skal hjem etter dagvakten.

Munnbind i kollektivtrafikken

Innen 14. august kan det komme en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag understreket han imidlertid at munnbind ikke er et alternativ til avstandsbestemmelsene.

– Meteren beskytter betydelig bedre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjoner der det er vanskelig å holde på meteren. Da kan munnbind være et godt supplement i rushtiden., sa Høie.

Grunnen til at regjeringen ikke innfører en anbefaling nå, er at dette krever kampanjer om riktig bruk, samt å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet.