Hvis smitten øker mye, må vi stenge landet igjen

– Ingen unge mennesker ønsker å spre farlig smitte, men jeg tror at mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite det og sprer det uten å ville det, sier Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

- Rammer unge også

Private fester, studiestart og fadderuker har skapt utfordringer flere steder i landet den siste tiden.

– Jeg tror at du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg, men det rammer deg og det rammer dem og det du bryr deg om, sier Høie.

Studentene får beskjed om å dempe festingen

Regjeringen vil ikke stanse fadderukene, men ber studentene droppe risikabel festing.

– En dempet fadderuke er en veldig god investering for å slippe å sitte alene med digital undervisning på hybelen resten av høsten, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Han mener diskusjonen om hvorvidt fadderukene må stanses eller ikke for å hindre smittespredning, trenger nyansering. Det er viktig at nye studenter blir kjent med studiestedet og hverandre, understreker han.

– Bruk tiden godt til å bli kjent med nye venner, men dropp fester og risikabel oppførsel, sier Asheim.

Han bekreftet at han selv skal delta på en studentsamling i Oslo tirsdag kveld, men understreket at dette arrangeres i tråd med smittevernreglene, med begrenset antall deltakere.

Asheim opplyser at han skal ha et møte med rektorene ved studiestedene i hele landet fredag.

– Jeg oppfordrer rektorene til å ha en tett dialog med sine studentledere for å sørge for at den type arrangementer som vi har sett nå, og som kan være en kime til smitte, stoppes så fort som mulig.

FHI bekymret for fester blant unge

Folkehelseinstituttet er bekymret for fester blant unge og det økende smittetallet i yngre aldersgrupper.

– Bekymringen gjelder alle, men nå om dagen er vi særlig bekymret for studiestart, fadderuker og gjensynsfeiring mange steder i landet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun påpeker at de nå ser flere utbrudd i yngre aldersgrupper, hvor flere har sammenheng med hverandre.

– Utbruddene omfatter personer i flere kommuner, og smittesporingsarbeidet er derfor komplisert og krevende, sier hun.

FHI: Skolene åpner med vanlige klasser

Covid-19 smitter få barn i Norge, og kun 2,3 prosent av alle smittede er under ni år, ifølge FHI. Neste uke åpner skolene med vanlige klasser som normalt.

– Skolene hadde gult nivå før ferien og vil også starte i gult neste uke. Det betyr at man kan ha vanlig størrelse på klassene, men at det bør være begrenset kontakt for å begrense eventuell smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Av de 9.638 personene som er smittet av covid-19 så langt i Norge, er kun 231 barn under ni år – altså 2,3 prosent.

– Barn blir sjeldnere syke av covid-19 og får milde symptomer. Men også barn kan smitte andre når de blir syke, påpeker Vold.

Melby: – Skal mye til for å stenge skoler

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at selv med lokal smittespredning bør man tilstrebe å holde barnehager og skoler åpne så lenge som mulig.

Melby er opptatt av at hverdagen skal bli så normal som mulig for de unge som nå tar fatt på hverdagen igjen.

Statsråden viser til trafikklyssystemet og understreker at gult nivå betyr at skoleklasser kan være samlet, samt at barnehager skal streve etter å ha et normalt åpningstilbud.

– Vårt klare mål på nasjonalt nivå er at vi skal holde barnehager og skoleklasser åpne, slik at ingen havner bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen, sier Melby.