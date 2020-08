Fem nye land og nye regioner i Sverige og Danmark blir røde

Skadesmell for Ciljan: Ute i flere uker

Saken oppdateres.

Alle grønne land blir nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpeker statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Flere land og regioner i Norden har økt smitte og blir røde. Karanteneplikten for innreise fra disse landene inntreffer midnatt natt til lørdag.

Karantene for nærkontakter

Alle som har vært nærkontakt med personer med koronasmitte, må igjen i ti dagers karantene, varsler regjeringen.

– Alle kan spre smitte, uten å vite det og uten å ville det, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Flere land blir røde

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen er nå røde land. I tillegg blir alle grønne land gule, og alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

Også Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark er nå røde, opplyser Utenriksdepartementet. I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert smittetilfeller på 20 per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Endringen gjelder fra 15. august. Karanteneplikten for innreise fra disse områdene inntreffer midnatt natt til lørdag.

Det vil ikke være karanteneplikt for landene som blir gule.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

FHI: Kraftig økning i nye smittetilfeller

Det har vært en økning i tallet på meldte smittetilfeller de siste tre ukene. Den siste uka var det 357 nye smittetilfeller, som er en solid økning fra uka før.

I uke 31 var det meldt om 199 smittetilfeller.

I ukerapporten for uke 32 skriver Folkehelseinstituttet at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen.

– Smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller og i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet. Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend, skriver FHI.

Etablerer koronastasjoner på flyplasser

De som kommer til Norge fra gule og røde land, får tilbud om å teste seg gratis. Det etableres testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner.

– Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, fastslår helseminister Bent Høie.

All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

Fortsetter innstramming for cruisetrafikken

Innstrammingene for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med flere enn 100 personer om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Tiltakene ble først innført 3. august og skulle gjelde i 14 dager, men regjeringen mener altså det er behov for å beholde dem i ytterligere én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø (V).

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i rute, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.