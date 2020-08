Fokehelseinstituttet anbefaler at fire nye land blir gjort røde

Butikkjeden Nille stenger to butikker i Trondheim

Saken oppdateres.

Økt smitte gjør at Folkehelseinstituttet anbefaler at fire nye land blir gjort røde, og at det samme skal skje med regionen rundt den danske hovedstaden.

Folkehelseinstituttet (FHI) leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen til regjeringen, som deretter skal fatte en beslutning om hvilke land som gjøres røde.

Mandag ber FHI regjeringen gjøre Storbritannia, Irland, Hellas, Østerrike og regionen rundt København.

Det skjer etter at smitten der har økt til mer enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

FHI anbefaler også at den svenske regionen Norrbotn endres fra rødt til gult, slik at reisende derfra ikke lenger vil omfattes av karantenekravet