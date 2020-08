Levi Jensen er et talerør for en skadelig og usann kristendom

Odins far sitter med to sentrale spørsmål han vil ha svar på

Satte over 500 arbeidere i alternativ karantene

UD fraråder ikke-nødvendige reiser til Tyskland, Liechtenstein og to svenske regioner

Trøndelag Ap deler årsmøtet i to på grunn av stor pågang

Tenåring pågrepet etter to drap i Kenosha

Saken oppdateres.

Endringen i Utenriksdepartementets reiseråd kommer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset.

Regjeringen har besluttet at disse landene og regionene går fra gult til rødt, og dermed endres også reiserådet.

I Liechtenstein har det vært en betydelig smitteøkning de siste ukene, og landet ligger på rundt 31 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. I Tyskland har det vært stigende smitte gjennom flere uker, og 23. august passerte landet grensen på 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I Kalmar og Västerbotten har det også vært stigende smittetall de siste ukene.

Ber reisende tenke seg nøye om

Endringene i reiserådet trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 29. august.

I tillegg til Tyskland og Liechtenstein fraråder UD ikke-nødvendige reiser til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyene, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Østerrike og flere regioner i Sverige og Danmark.

I en pressemelding ber Utenriksdepartementet alle som vurderer å reise til utlandet, tenke seg nøye om og å sette seg inn i situasjonen i landet de skal reise til.

UD: Viktig å teste seg

De ber også personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, om å være spesielt oppmerksomme på koronasymptomer.

– Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer og er nøye med håndhygiene og å holde minst en meter avstand til andre, skriver UD.

Reiser som ikke er til strengt nødvendige til alle land det ikke er gjort unntak for, frarådes fortsatt. Dette reiserådet gjelder i utgangspunktet til 1. oktober.

I FHIs ukentlige vurdering skriver de at også i Slovenia har smitten steget raskt de siste ukene, og at dersom Slovenia i løpet av de nærmeste dagene passerer terskelverdien, vil det bli gjort en ny vurdering.