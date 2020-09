Saken oppdateres.

Totalt er dermed fire personer siktet etter festen. Alle de siktede er tilknyttet arrangørrollen.

Politiadvokat Julie Wangensteen Lien bekrefter overfor avisa at politiet også har bestemt seg for å utvide siktelsene, og at de fire nå er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

