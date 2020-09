Regjeringen har talt -Jämtland blir rødt

Saken oppdateres.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Regjeringen følger dermed Folkehelseinstituttets (FHI) råd, som for to dager siden anbefalte å endre disse regionene og landene fra gule til røde.

Årsaken er at landene og regionene ligger over grensen på 20 bekreftede tilfeller av koronasmitte per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

Åpent i én uke

Ifølge FHI hadde Jämtland, den svenske grenseregionen til Trøndelag, den 7. september 26 smittetilfeller av koronaviruset per 100 000 innbyggere, mens grensen for å være unntatt karantene ligger på 20 tilfeller.

Sist lørdag kunne trønderne igjen reise til Storlien eller Åre for å handle for første gang siden grensestengningen i mars, uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Samme dag ble det derimot registrert 15 nye smittetilfeller i regionen, noe som betød at den igjen nærmet seg grensen for hvor mange smittede en gul region kan ha.

Adresseavisen fortalte tidligere denne uken at kommunalt ansatte i blant annet Trondheim, Stjørdal og Levanger som reiste over svenskegrensa, måtte de belage seg på koronatest før de kunne stille på jobb, selv om de Jämtland da var en gul region.

Fraråder unødvendige reiser

For tiden er kun Estland, Latvia, Litauen, Kypros og enkelte nordiske regioner betegnet som «gule». Reiser dit vil følgelig ikke medføre karantene ved retur til Norge.

Regjeringen anbefaler uansett å unngå alle unødvendige reiser til utlandet. For å gjøre dette tydeligere ble land og regioner som var grønne på kartet, i stedet gjort om til gule.

Onsdag ble det i tillegg kjent at koronasmitten i Norge også nå er på rødt nivå, etter at antall smittetilfeller nesten doblet seg til 728 i forrige uke.

Det er dermed registrert 20,6 smittede per 100 000 innbyggere i uke 35 og 36 samlet, skriver FHI i sin nye ukesrapport.