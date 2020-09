Saken oppdateres.

Etter flere lokale utbrudd og en generell økning i smittetrykke varslet Solberg og helseminister Bent Høie torsdag at det kan bli aktuelt å innføre inngripende lokale eller nasjonale tiltak.

– De neste dagene og ukene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste er at smitten ikke sprer seg ukontrollert, sier Solberg.

Blant tiltakene regjeringen varslet at den kan innføre, er en ytterligere begrensning i hvor mange som kan samles på offentlige arrangementer. I dag er grensen 200, dersom smitten øker, kan den senkes til 50. I private lag kan det bli aktuelt å innføre en grense på maks 5–10 personer.

– Vi er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag. Vi kan ikke åpne mer nå, sier Erna Solberg.

Ber kommunene ta ansvar

Hun understreker at kommunene er best egnet til å håndtere utbruddene.

– Kommunene må stå i første linje for å slå ned smitten med målrettede tiltak. Det vet vi virker. Kommunene har vist at de håndterer dette på en god måte.

Det kan også bli aktuelt å innføre lokale innreiseregler slik at en by eller kommune med høy smitte «stenges» av for resten av landet.

– Vi er ikke der nå, men vi er forberedt på å gjøre det, hvis det er nødvendig, sier Solberg.

Til tross for at det varsles strengere tiltak dersom smitten øker, understreket Solberg at det er langt høyere terskel for å stenge skoler og barnehager nå enn det var i vår.

– Det er en mye høyere terskel for å stenge skoler generelt i Norge nå, rett og slett fordi vi vet andre måter å drive skole på – særlig for de yngste elevene – uten at det blir stor smittespredning av det.

Regelbrudd gir utbrudd

Statsministeren oppfordrer igjen alle til å følge smittevernrådene regjeringen gir. Det gjør hun etter at den første store undersøkelsen av hvordan nordmenn følger reglene, viser at 6 av 10 har brutt karantenereglene.

– Det helsemyndighetene så langt ser, er at utbruddene i all hovedsak skjer når smitterådene brytes. Dersom hver enkelt av oss følger smitterådene, vil vi opprettholde kontrollen, sier Solberg.

Hun ber folk finne fram selvdisiplinen igjen.

– Jeg tenker at folk må huske at karantenereglene er til for å beskytte andre enn deg selv. Det er ditt solidariske bidrag når du potensielt har vært utsatt for smitte fra andre. Det er på tide å finne fram den indre selvdisiplinen, sier Solberg.

Plan for gjenåpning

Regjeringen la også fram en plan for mulig gjenåpning av samfunnet dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Vi forbereder oss også på bedre tider, men vi letter ikke på koronatiltak i dagens situasjon, sier statsministeren.