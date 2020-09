31 av 41 pensjonister smittet etter busstur

Bekreftet: Sørloth klar for RB Leipzig

Saken oppdateres.

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum og Vilde Skorpen Wikan

31 personer fra Sør-Rogaland har testet positivt for korona etter en busstur på Vestlandet. Kommunene i området jobber nå for å begrense smitten.

Det ble først meldt om 29 smittetilfeller, men tallet er nå oppjustert til 31, skriver Stavanger Aftenblad.

– 15 er i Stavanger, seks i Sola, fem i Sandnes, fire i Randaberg og én person fra Hå, sa smittevernoverlege i Sandnes kommune, Hans Petter Torvik, på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Kontroll

– Jeg vet foreløpig om to som har testet negativt av de 41 som var i bussen, sier Torvik til Aftenbladet.

Han understreker at alle passasjerene ble testet etter at de kom tilbake til regionen og at de etterpå ble kjørt rett hjem, der de har vært i karantene siden. De som har testet positivt, har alle fått beskjed.

– Vi har god kontroll på alle disse tilfellene, sier smittevernoverlegen.

– Vil ikke skremme

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), understreker at utbruddet viser hvor viktig det er å ta forholdsregler for å hindre smitte.

– Vi vil ikke skremme folk, men vi må innse at dette kan bli verre, sier Wirak.

– Nå er det opp til oss å gjøre de rette tingene for å sørge for at vi kommer oss gjennom dette, legger han til.

Han får støtte av ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Helt siden mars har vår region vært helt fantastisk. Derfor har vi hatt svært lave smittetall sammenlignet med andre store byer. Men nå bli vi satt på prøve igjen. Det er smitte i regionen vår, og den kan spre seg fort, sier hun til VG.