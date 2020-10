Rekordlav oppslutning for Ap på ny måling

Det har vært planer for ny vei over dette jordet i 50 år. Nå kan det bli nye utredninger

Saken oppdateres.

Partiet mister 6,3 prosentpoeng fra forrige måling i september.

Dermed er Ap nesten på nivå med Senterpartiet, som får 16,2 prosent på målingen, som er gjennomført av Kantar.

– Det er et veldig dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Nå har vi over lengre tid hatt mye oppmerksomhet rundt utenomsportslige aktiviteter. Det må vi selv ta ansvaret for, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Mens Ap går kraftig tilbake, tar Høyre flere skritt framover. Statsminister Erna Solberg kan se seg fornøyd med en oppgang på 4,4 prosentpoeng fra forrige måling, og partiet ligger dermed på 24 prosent.

Sp går fram 2,6 prosentpoeng til nevnte 16,2 prosent. Også Fremskrittspartiet går fram, med 1,4 prosentpoeng til 12,8 prosent oppslutning.

De øvrige partienes oppslutning i prosent (endring fra september i parantes: SV: 7,2 (-2,4), Rødt: 6,1 (+0,6), KrF: 5,1 (+1,2), V: 4,3 (+1,1), andre partier: 1,1 (-0,7).