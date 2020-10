Nå innføres karantene for alle land utenfor Norden

Hero svarer om kvalitet i asylmottak: Vi har liten forståelse for myter om at bare pris teller

Saken oppdateres.

Det skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Kypros, Latvia og Liechtenstein, regionene Gotland, Värmland, Västernorrland og Norrbotten i Sverige samt sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa i Finland, skriver de.

Ti dagers karantene

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at disse landene og regionene går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet.

Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 10. oktober, blir ilagt ti dagers karantene. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon, skriver Utenriksdepartementet.

Hele Europa utenfor Norden er rødt

I tillegg til Kypros, Latvia og Liechtenstein fraråder Utenriksdepartementet reiser i EØS/Schengen-området som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner og områder i Danmark, Sverige og Finland. Se FHIs liste.

Det betyr at hele Europa utenfor Norden nå er rødt på smittekartet.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 10. oktober. Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må vurdere reisen nøye og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til.