Universiteter og høyskoler avlyser utveksling utenfor Europa

Blytung dag for trønderlagene

Rundt 400 tonn stein har de to siste ukene blitt dumpet i Nidelva

Hva er det beste noen har gjort for deg? Del din historie her!

Moren hadde allerede mistet to barn. Så ble datteren drept i Trondheim

Markedet koker. Her får du vite hva hyttedrømmen egentlig koster

Brage (25) må på do opptil 20 ganger om dagen. Hvordan er det å date da?

Trønder må sone for dårlig dyrestell – 29 katter måtte avlives

Lærer på Oslo-skole koronasmittet – et helt trinn i karantene

Saken oppdateres.

Alle de 17 universitetene og høyskolene åpner derimot for utveksling til land i Europa, viser en gjennomgang gjort av Khrono. NTNU er ett av universitetene på listen som avlyser utveksling.

Ved Høgskulen i Volda er det ennå ikke tatt noen avgjørelse, men ifølge rektor Johann Roppen går det mot det samme også der. Nord universitetet planlegger for utveksling i studieprogrammer der dette er en obligatorisk del av studiet.

Kunsthøgskolen i Oslo vil ikke begrense utveksling til bare å gjelde europeiske land, men vil ikke tillate utveksling til «røde land». De vil heller ikke la studenter i risikogruppene reise på utveksling.

Nord universitet kjører sin egen vri. I vår vil de gjennomføre inn- og utveksling i studieprogram der dette er en obligatorisk del av studiet.

— Dette gjør vi for å sikre studieprogresjonen til studentene. All annen inn- og utveksling som ikke er obligatorisk blir kansellert på grunn av usikkerheten som koronasituasjonen skaper, skriver prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk i en e-post til Khrono.